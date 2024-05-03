Всё больше мест приходится обрабатывать от клещей в Красноярске

В Красноярске началась обработка общественных пространств от клещей. В мэрии признались, что еще 5–7 лет назад приходилось орошать в основном территории близкие к природе, например, в районе «Столбов» и на подходах к «Бобровому логу».
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