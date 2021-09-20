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В Британии высокие цены на газ остановили два завода

В Британии высокие цены на газ остановили два завода

В Британии высокие цены на газ остановили два завода Американская компания CF Industries Holdings, выпускающая удобрения, на своем сайте сообщила о вынужденной остановке на неопределенный срок двух своих производственных комплексов в Великобритании.

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