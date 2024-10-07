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Вечерний Новосибирск

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В Новосибирске проживает 94 человека по фамилии Путин

В Новосибирске проживает 94 человека по фамилии Путин

По словам официального спикера Кремля Дмитрия Пескова, сегодня Владимир Путин будет работать. «Там особо праздничного ничего не будет», — сказал журналистам Песков, уточнив, что на первую половину дня у президента РФ намечены рабочие встречи.

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