В Новосибирске проживает 94 человека по фамилии Путин

По словам официального спикера Кремля Дмитрия Пескова, сегодня Владимир Путин будет работать. «Там особо праздничного ничего не будет», — сказал журналистам Песков, уточнив, что на первую половину дня у президента РФ намечены рабочие встречи.
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