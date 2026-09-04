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Нефтебаза всё ещё пылает: что происходит в Сочи после ночной атаки БПЛА

Нефтебаза всё ещё пылает: что происходит в Сочи после ночной атаки БПЛА

Власти Сочи заявили о стабильной работе городской инфраструктуры после ночной атаки беспилотников.

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