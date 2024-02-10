Коринтианс – Португеза где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Паулиста (Лига Паулиста) 11 февраля

В воскресенье, 11 февраля, сыграют Коринтианс и Португеза в 7 туре Чемпионата Паулиста. Знаешь кто победит? Забирай фрибет до 20 000₽ и сделай просмотр футбола ярче! Игра пройдет на стадионе «Арена Коринтианс».