Коринтианс – Португеза где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Паулиста (Лига Паулиста) 11 февраля

В воскресенье, 11 февраля, сыграют Коринтианс и Португеза в 7 туре Чемпионата Паулиста. Знаешь кто победит? Забирай фрибет до 20 000₽ и сделай просмотр футбола ярче! Игра пройдет на стадионе «Арена Коринтианс».
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