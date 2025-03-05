«Мигрантам раздают, а своим?!»: жилищный сертификат уроженцам Средней Азии привел к скандалу в Нижнекамске

Одиссей

Прямое следствие нерешительности и непоследовательности в отношении то ли коррумпированных, то ли дураков-чиновников. Вот сидела бы Купецкая в СИЗО, давали бы объяснения своих действий, получали бы это широкую огласку - поди и другие чинуши призадумались бы о последствиях своих действий. Вот прав все-таки был Сталин!!!! И, кстати!!! А ведь, судя по бороде, мужичок-то на фотке - явный вахабит. Да и жена-замоташка об этом же говорит. Т.е., трудами мера Нижнекамска халявная квартира выдана врагам России и существующих у нас порядков . Видать, чтобы вахабизм у нас развивался и расширялся. Браво, мер Муллин!!! ЗЫ. А вот интересно. А они действительно семья? В Мытищах, например, у получателей сертификата брак заключен не был.