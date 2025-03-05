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«Мигрантам раздают, а своим?!»: жилищный сертификат уроженцам Средней Азии привел к скандалу в Нижнекамске

«Мигрантам раздают, а своим?!»: жилищный сертификат уроженцам Средней Азии привел к скандалу в Нижнекамске

БлокнотРУ Обладателями жилищного сертификата вновь стали свежеиспеченные граждане РФ, переехавшие из Средней Азии в Нижнекамск (Республика Татарстан).

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Комментарии
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Александр Попов
Местные ВЛАСТИ в СИЗО.
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5 час.
Одиссей
Прямое следствие нерешительности и непоследовательности в отношении то ли коррумпированных, то ли дураков-чиновников.  Вот сидела бы Купецкая в СИЗО, давали бы объяснения своих действий, получали бы это широкую огласку - поди и другие чинуши призадумались бы о последствиях своих действий. Вот прав все-таки был Сталин!!!! И, кстати!!!   А ведь, судя по бороде, мужичок-то на фотке - явный вахабит. Да и жена-замоташка об этом же говорит. Т.е., трудами мера Нижнекамска халявная квартира выдана врагам России и существующих у нас порядков . Видать, чтобы вахабизм у нас развивался и расширялся. Браво, мер Муллин!!! ЗЫ. А вот интересно. А они действительно семья? В Мытищах, например, у получателей сертификата брак заключен не был.
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2 час.
ВУ
Варлам Устрялов
Пока не будет прямого контроля людей за властью, в стране продолжится беспредел быдла. почему быдло во власти, которое потворствует мутантым и прочим мразям всё не кончается? необходим инструмент не точечного, а всеобъемлющего контроля за ситуацией. Если власть не делает нормальное и всё необходимое для нормальных людей, значит: власти нет. И народу рано или поздно придётся снова, как и в октябре 1917 года, брать власть на себя. Разумеется, с обязательным отстрелом всех, кто прикидывается властью ныне и тех, кто пользуется отсутствием нормальной власти. Альтернативой может стать вариант, если работу чиновников оценивает НАРОД, а не какие-то вышестоящие, тоже чиновники. Например, это может делать специальный суд из выбранных по жребию людей из подчинённых конкретного чиновника.РОССИИ ПРОСТО НЕОБХОДИМ ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ ЛЮДЕЙ ЗА ЧИНОВНИКАМИ!
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50 мин.
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