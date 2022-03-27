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Де Шильо и «Ювентус» близки к продлению контракта до 2025 года. Летом защитник может уйти бесплатно

Защитник Маттиа Де Шильо, вероятно, останется в «Ювентусе». Переговоры 29-летнего игрока с туринским клубом о продлении контракта до 2025 года с зарплатой 2 млн евро за сезон находятся на завершающей стадии, сообщает журналист Николо Скира.

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