Де Шильо и «Ювентус» близки к продлению контракта до 2025 года. Летом защитник может уйти бесплатно

Защитник Маттиа Де Шильо, вероятно, останется в «Ювентусе». Переговоры 29-летнего игрока с туринским клубом о продлении контракта до 2025 года с зарплатой 2 млн евро за сезон находятся на завершающей стадии, сообщает журналист Николо Скира.