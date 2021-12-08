Сотрудника минтруда РК наказали за заявление касательно ситуации со снятием денег с ЕНПФ

Астана. 8 декабря. КазТАГ – Сотрудника министерства труда и социальной защиты населения Казахстана наказали за заявление касательно ситуации со снятием части накоплений в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ), сообщает пресс-служба ведомства.