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Сотрудника минтруда РК наказали за заявление касательно ситуации со снятием денег с ЕНПФ

Сотрудника минтруда РК наказали за заявление касательно ситуации со снятием денег с ЕНПФ

Астана. 8 декабря. КазТАГ – Сотрудника министерства труда и социальной защиты населения Казахстана наказали за заявление касательно ситуации со снятием части накоплений в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ), сообщает пресс-служба ведомства.

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