Пенсионеры больше не платят за отопление и воду с 1 августа, согласно новому указу Юлия ЧелкановаСо вступлением в силу свежего указа, начиная с 1 августа, пенсионеры больше не будут обязаны покрывать расходы на отопление и водоснабжение.