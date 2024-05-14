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Очередного генерала брали жёстко, нашли сотни миллионов: Отвечавший за гостайну расскажет о турне Иванова в Сен-Тропе

Очередного генерала брали жёстко, нашли сотни миллионов: Отвечавший за гостайну расскажет о турне Иванова в Сен-Тропе

Военная контрразведка задержала очередного высокопоставленного военного чиновника – начальника Главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова, который до этой должности целых 13 лет руководил сверхважным 8-м управлением Генштаба – тем самым, что ведает вопросами защиты гостайны.

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