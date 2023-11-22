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Ирина Шейк снялась для праздничной кампании Zara

Ирина Шейк снялась для праздничной кампании Zara

Ирина Шейк снялась в новой рекламной кампании бренда Zara. Модель представила праздничную коллекцию марки, посвящённую предстоящим новогодним вечеринкам.

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