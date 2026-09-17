Треть жизни беременная: история сельчанки, родившей 20 детей

«Вышла подышать, вернулась с ребёнком»: как живёт крупнейшая семья страны.Жительница села Знаменское Лев-Толстовского района Липецкой области Валентина Хромых установила официальный рекорд страны, родив в браке 20 детей — 11 сыновей и 9 дочерей.
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