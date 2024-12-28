Аргумент «денег нет» в случае с 13-й пенсией не работает: депутат Госдумы

В России нужно на обязательной и постоянной основе ввести 13-е зарплаты и 13-е пенсии. Такое мнение выразил руководитель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в эфире телеканала «Россия 24».
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