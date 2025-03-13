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Мирра Андреева о нервах в матче со Свитолиной: «Вспоминала Роджера Федерера и атаковала. Вот так я справляюсь с давлением»

Мирра Андреева о нервах в матче со Свитолиной: «Вспоминала Роджера Федерера и атаковала. Вот так я справляюсь с давлением»

В четвертьфинале в Индиан-Уэллс она обыграла Элину Свитолину – 7:5, 6:3. «Конечно, я нервничаю. Думаю, все нервничают.

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