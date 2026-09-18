Мэр столицы: 12,7 тысячи новых регистраций на портале поставщиков пришлись на регионы

Доля участников из российских регионов среди новых регистраций на портале поставщиков за семь месяцев 2026 года составила 76 процентов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ЭА Отопление восстан...
- НБ На Авангардной ли...
- Рестораны McDonal...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым