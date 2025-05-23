«Отважные европейские кабаны» получат в рыло, если будут свинячить сверх меры. Россия гарантирует

Провокационные учения НАТО в Европе становятся все агрессивнее и ближе к российским границам Олег Фаличев Фото: AP/TASS Материал комментируют: Александр Гусев Евросоюз, который когда-то создавался как союз дружбы, мира и согласия, на глазах превращается в агрессивный военный блок.