Пользователи iPhone и Android вскоре смогут отправлять друг другу зашифрованные RCS-сообщения

Текстовые сообщения, отправляемые между iPhone и Android-устройствами, скоро получат преимущества сквозного шифрования (E2EE), после того как Ассоциация GSM (GSMA) вчера опубликовала новые спецификации для протокола Rich Communication Services (RCS), включающие поддержку кросс-платформенного E2EE.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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