Пользователи iPhone и Android вскоре смогут отправлять друг другу зашифрованные RCS-сообщения

Текстовые сообщения, отправляемые между iPhone и Android-устройствами, скоро получат преимущества сквозного шифрования (E2EE), после того как Ассоциация GSM (GSMA) вчера опубликовала новые спецификации для протокола Rich Communication Services (RCS), включающие поддержку кросс-платформенного E2EE.