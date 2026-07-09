Происшествия
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Происшествия

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На Ставрополье полицейские пресекли незаконный оборот около 1,2 кг сильнодействующих веществ

На Ставрополье полицейские пресекли незаконный оборот около 1,2 кг сильнодействующих веществ

Сотрудниками подразделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России «Александровский» в ходе оперативно‑розыскных мероприятий пресечена противоправная деятельность 26‑летнего жителя села Александровского, причастного к незаконному обороту сильнодействующих веществ в целях сбыта.

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