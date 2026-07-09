На Ставрополье полицейские пресекли незаконный оборот около 1,2 кг сильнодействующих веществ

Сотрудниками подразделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России «Александровский» в ходе оперативно‑розыскных мероприятий пресечена противоправная деятельность 26‑летнего жителя села Александровского, причастного к незаконному обороту сильнодействующих веществ в целях сбыта.
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