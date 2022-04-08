Президент лиги AMC Fight Night назвал дату реванша Дазаев – Буторин

Президент лиги AMC Fight Night Камил Гаджиев рассказал о вызове казахстанца Дазаева и примерном сроке их реванша с Буториным: «Буторин залетел в клетку, но Дазаев его опередил.

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