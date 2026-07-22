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Царьград

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"Пашинян враг Армении": Начался бунт - власть обвинили в предательстве

"Пашинян враг Армении": Начался бунт - власть обвинили в предательстве

Фермеры устроили бунт и обвинили власть обвинили в предательстве народа. "Пашинян враг Армении", - то и дело звучат слова в адрес премьер-министра.

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