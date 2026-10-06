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Пятый канал

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«Небольшая цена»: Трамп допустил уничтожение Лос-Анджелеса Ираном

«Небольшая цена»: Трамп допустил уничтожение Лос-Анджелеса Ираном

Уничтожение Лос-Анджелеса и Сан-Диего в Калифорнии возможно в ходе военного конфликта с Ираном, допустил президент США Дональд Трамп.

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Новый комментарий от пользователя
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Юрий Воробьев

Если Россия, Китай и Индия не окончательные глупцы, то в случае применения ядерного оружия Америкой, являющейся в войне с Ираном агрессором, они совместно должны уничтожить США!!! Иначе мира на планете не будет никогда...