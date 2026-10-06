«Небольшая цена»: Трамп допустил уничтожение Лос-Анджелеса Ираном

Уничтожение Лос-Анджелеса и Сан-Диего в Калифорнии возможно в ходе военного конфликта с Ираном, допустил президент США Дональд Трамп.
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