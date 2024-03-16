Чернильные и огненные инциденты на выборах

Аудрюс Надеюсь всех кто портил бюллетени, поджигал избирательные участки, невзирая на возврат, ждет заслуженная кара согласно уголовному кодексу РФ? Или опять суд посчитает возможным, в связи с возрастом и прочими заслугами, в том числе и в связи с раскаянием преступников, дать условную меру наказания...

Аршак Меликджанян сажать и никаких условных и штрафов, причём с широким освещение в прессе.