Видео с заливкой урны чернилами на избирательном участке в Москве массово разгоняется в Сети по либеральным каналам.
Чернильные и огненные инциденты на выборах
Комментарии
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Аудрюс
Надеюсь всех кто портил бюллетени, поджигал избирательные участки, невзирая на возврат, ждет заслуженная кара согласно уголовному кодексу РФ? Или опять суд посчитает возможным, в связи с возрастом и прочими заслугами, в том числе и в связи с раскаянием преступников, дать условную меру наказания...
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5 час.
Аршак Меликджанян
сажать и никаких условных и штрафов, причём с широким освещение в прессе.
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4 час.
АЛ
Антонина Лаврентьева
Я из СПб.На нашем избирательном тоже было ЧП в пятницу.Одна дура малохольная , опуская свой бюллетень , стала лить в урну зеленку.Вовремя схватили дуру за руки.Сотрудник полиции был на месте.Он вызвал наряд для составления протокола.Ей заплатили, она сделала.Экстремисты- навальнята совсем оборзели в сетях.Пора их прижать жестко.
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1 час.
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