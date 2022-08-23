Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Андреев
    Русофобов пора наказывать рублём! Пусть корпоративы ведут, не место им на каналах, существующих на деньги налогоплате...Появление Урганта...
  • Сергей Нововожилов
    "Отечественные звёзды" , да кому они нужны, кроме самих себе.Звезды массово сб...
  • ПашаГлоба
    Эх бабуля его все пропустилаПоявление Урганта...

Политолог Гаспарян сообщил, почему Эрдоган не сможет поспособствовать переговорам Зеленского и Путина

Политолог Гаспарян сообщил, почему Эрдоган не сможет поспособствовать переговорам Зеленского и Путина

Публицист и эксперт в сфере политологии Армен Гаспарян поделился своей точкой зрения относительно того, что именно не позволяет начаться переговорному процессу между российским лидером Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх