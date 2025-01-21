Курская чиновница невольно подставила коллег: от Хинштейна досталось всем подчиненным

Это моё мнение, на месте Хинштейна, как ВРИО Курской области, я бы уволил эту женщину, которая занимает должность и получает не малые деньги, простым Гражданам и Народу не снилось в наше тяжёлое время, Отвечающею за Охрану Объектов Культурного Наследия России, а потом доложил Путину, что это правильный вывод, который он сделал, должен быть на первом месте .

НК

Наталья Котельникова

Ну что может понимать в жизни эта молодая засранка? Она сейчас только свою пользу хапает от должности, а наша боль ее не волнует, ей бабло качать из страны. Гнать этих молодых из власти, рано им эти должности парики покупают, она же набось о культурном и историческом наследии и не слышала ничаго. На морде написано.