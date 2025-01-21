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Курская чиновница невольно подставила коллег: от Хинштейна досталось всем подчиненным

Курская чиновница невольно подставила коллег: от Хинштейна досталось всем подчиненным

БлокнотРУ Неожиданное «открытие» для себя сделал временно исполняющий обязанности главы Курской области Александр Хинштейн в ходе заседания правительства.

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Комментарии
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БЧ
Борис Чижов
Министр культуры Курской области, врио - мужчина. А это называется - по охране  объектов  культурного наследия.
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4 час.
Геннадий Хрипунов
Это моё мнение, на месте Хинштейна, как ВРИО Курской области, я бы уволил эту женщину, которая занимает должность и получает не малые деньги, простым Гражданам и Народу не снилось в наше тяжёлое время, Отвечающею за Охрану Объектов Культурного Наследия России, а потом доложил Путину, что это правильный вывод, который он сделал, должен быть на первом месте .
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3 час.
НК
Наталья Котельникова
Ну что может понимать в жизни эта молодая засранка? Она сейчас только свою пользу хапает от должности, а наша боль ее не волнует, ей бабло качать из страны. Гнать этих молодых из власти, рано им эти должности парики покупают, она же набось о культурном и историческом наследии и не слышала ничаго. На морде написано.
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20 сек.

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