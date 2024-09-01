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Русский Днепропетровск

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Свежие комментарии

Идейные основы «светлого будущего»

Ростислав Ищенко 1 сентября 2024 г.   Странно, что «дать нам идеологию» требуют в основном люди левых взглядов, ностальгирующие по СССР, с его (в их представлении) порядком, в котором хватало бардака во всех сферах.

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