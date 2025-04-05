‼️🇺🇦🏴☠️Боевики ВСУ избивали мирных жителей Курской области за незнание украинского языка ▪️Об этом рассказала жительница Суджанского района, пережившая украинскую оккупацию.
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‼️🇺🇦🏴☠️Боевики ВСУ избивали мирных жителей Курской области за незнание украинского языка ▪️Об этом рассказала жительница Суджанского района, пережившая украинскую оккупацию.
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