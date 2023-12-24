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Добрый Мир

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За конфискацию активов «Газпрома» «поплатились» две иностранные компании, у которых Владимир Путин отобрал бизнес в России

За конфискацию активов «Газпрома» «поплатились» две иностранные компании, у которых Владимир Путин отобрал бизнес в России

2 дня назад 3,4K прочитали Несмотря на тысячи санкций, которые ввели против России Европа и США, в нашей стране, как ни странно, продолжали работать иностранные компании, которые имели доли в российских нефтегазовых месторождениях.

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