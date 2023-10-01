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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Дейзи Ридли и "Смешарики". Какие фильмы выйдут в российских кинотеатрах в октябре?

Дейзи Ридли и "Смешарики". Какие фильмы выйдут в российских кинотеатрах в октябре?

В октябре в российских кинотеатрах появится триллер с Дейзи Ридли, комедия с Джоном Синой, фильм Люка Бессона и новые "Смешарики" На улице становится все холоднее, температура стремительно падает, приближается зима и долго уже не погуляешь.

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