Дейзи Ридли и "Смешарики". Какие фильмы выйдут в российских кинотеатрах в октябре?

В октябре в российских кинотеатрах появится триллер с Дейзи Ридли, комедия с Джоном Синой, фильм Люка Бессона и новые "Смешарики" На улице становится все холоднее, температура стремительно падает, приближается зима и долго уже не погуляешь.
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