6 актрис, которые пострадали на съёмочной площадке из-за самодурства режиссёров

Травмы на съёмочной площадке — дело для мира кино обычное. Но многих проблем актёры могли бы избежать, если бы им повезло не подписать контракт на съёмки фильма с режиссёром-самодуром, садистом или просто глупцом.
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