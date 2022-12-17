Политика Сегодня

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Шойгу: ракетные войска в высокой степени готовы к выполнению задач

Шойгу: ракетные войска в высокой степени готовы к выполнению задач

Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу поздравил ракетчиков с днем Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), который отмечается 17 декабря.

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