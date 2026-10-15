Антифрод-системы банков оценивают все обстоятельства транзакции, включая комментарий к переводу, рассказал в интервью «360» банкир и финансист-международник Виталий Китайчук.
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