Себастьян Феттель: «Мы общались с Вольффом – но не о том, что я мог бы занять место Хэмилтона»

Четырехкратный чемпион мира признал, что порой думает о возвращении в гонки, но главным образом его сейчас заботит время, которое он может проводить со своими детьми: «Иногда ребенок говорит мне: «Папа, не делай этого.
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