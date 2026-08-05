Путин обыграл историю о том, как Любшин встретил Победу в очереди за молоком

Президент России Владимир Путин на встрече с председателем Союза театральных деятелей России народным артистом Владимиром Машковым обыграл историю о том, как советский актёр Станислав Любшин в очереди за молоком встретил новости о Победе в 1945 году.
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