Челябинская область отправила 18 грузовых составов в Иран

Из Челябинской области отправили 18 грузовых железнодорожных составов в Иран. Об этом 19 ноября на деловом завтраке в рамках XVIII Международного форума и выставки «Транспорт России» заявил губернатор Алексей Текслер.
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