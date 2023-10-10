Вообще-то "Международное Сообщество" никогда не признавало Палестину (включая т.н. "Сектор Газа") территорией еврейского государства.
Израиль. А чего так забегали-то?
Комментарии
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Александр Гребнев
Написали много а толку нет всех кто лаял на родину не пускать домой пусть испытают все прелести войны бог отомстил им за Донбас может поймут что вот из за таких как беглые тупые люди начинают войну и запад забегал памперсы поменял не зная что делать. Кругом разжигал ссоры войны а тут без их разрешения началось кто их тупыми делает да просто жадность к наживе у нас олигархи такой жадной жизни хотят бедная Америка а чем она будет помогать и кому выгоднее хитрожопые западные правители поучитесь у нашего президента как жить и править а то стыдно быть тупыми как бы сказал Задорнов
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16 час.
Татьяна Романова
Автор, слово-то ты какое подобрал- одурманенные. Вроде как невинно пострадавшие. Интересно, почему одурманенными оказались самые подлые, мерзкие и жадные, те, у кого счета за границей и куча барахла здесь? Почему не удалось одурманить миллионы порядочных людей, а только барыг и клоунов? Нет уж, сдох Максим и х... с ним. Воздух стал намного чище и не надо его опять вонью забивать.
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16 час.
NA
Natalya Andreeva
Зачем нам предатели и подлецы?Они приедут и через час будут кричать,какие они несчастные и дайте нам денег!Нет уж,пусть защищают Израиль!Хоть так чуть-чуть очистят души,если они у них есть!🧠🤬
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15 час.
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