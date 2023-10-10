Израиль. А чего так забегали-то?

Александр Гребнев

Написали много а толку нет всех кто лаял на родину не пускать домой пусть испытают все прелести войны бог отомстил им за Донбас может поймут что вот из за таких как беглые тупые люди начинают войну и запад забегал памперсы поменял не зная что делать. Кругом разжигал ссоры войны а тут без их разрешения началось кто их тупыми делает да просто жадность к наживе у нас олигархи такой жадной жизни хотят бедная Америка а чем она будет помогать и кому выгоднее хитрожопые западные правители поучитесь у нашего президента как жить и править а то стыдно быть тупыми как бы сказал Задорнов