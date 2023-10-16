В США студентам-трансгендерам запретят пользоваться туалетами по выбору

Суд американского штата Айдахо отклонил ходатайство об отмене федерального закона, ограничивающего право студентов-трансгендеров использовать общественные туалеты и раздевалки на основании своей гендерной идентичности.
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