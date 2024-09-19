Число пострадавших после новой серии взрывов в Ливане достигло 450 человек

Смертельные взрывы средств связи не прекращаются в Ливанской Республике.Как сообщают арабские СМИ со ссылкой на данные ливанского Министерства здравоохранения, произошедшая в Ливане в среду новая серия взрывов унесла жизни 14 человек, а около 450 получили ранения.