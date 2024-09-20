Дроны ВСУ летают по российской провинции. Иногда и безнаказанно

Дроны ВСУ залетают уже в самую глухую российскую провинцию. В ночь на 19 сентября жители маленького калужского райцентра Бетлица на границе с Брянщиной и Смоленской областью проснулись от настойчивого жужжания беспилотника.
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