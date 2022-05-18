Газета.ру

7 232 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Куколин
    Как-то двояко получается у чехов.Сначала поставляют пумалеты и всякие патрончики,чтобы разрушить сранину,а потом буде...Премьер Петр Фиал...
  • Татьяна Шаблий
    Странное благородство,что переживать о имуществе Зеленского. У него столько "добра",что изъятие никак не сделает его ...Захарова высказал...
  • Максим
    Действительно, индустрия моды загрязняет, истощает, расточает. И дело не столько в используемых материалах, сколько в...Решетова обвинила...

В Минобороны заявили, что на "Азовстали" в плен сдались 959 боевиков

В Минобороны заявили, что на "Азовстали" в плен сдались 959 боевиков

Украинские военнослужащие, которые были блокированы на территории комбината "Азовсталь", сейчас продолжают сдаваться в плен, за сутки сдались 694 боевика, заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх