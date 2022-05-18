В Минобороны заявили, что на "Азовстали" в плен сдались 959 боевиков

Украинские военнослужащие, которые были блокированы на территории комбината "Азовсталь", сейчас продолжают сдаваться в плен, за сутки сдались 694 боевика, заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Украинские военнослужащие, которые были блокированы на территории комбината "Азовсталь", сейчас продолжают сдаваться в плен, за сутки сдались 694 боевика, заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
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