Экс-советник Нетаньяху оценил возможность России стать посредником в войне в Израиле

Россия, равно как и Китай, вряд ли устроит Израиль в качестве посредника при урегулировании текущего палестино-израильского обострения, сказал в интервью «Известиям» израильский политолог, экс-советник премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху Бенни Брискин.
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