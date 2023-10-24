Экс-советник Нетаньяху оценил возможность России стать посредником в войне в Израиле

Россия, равно как и Китай, вряд ли устроит Израиль в качестве посредника при урегулировании текущего палестино-израильского обострения, сказал в интервью «Известиям» израильский политолог, экс-советник премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху Бенни Брискин.