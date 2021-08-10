Продолжаем чемпионат СНГ по русофобии

Серьезная заявка на победу от чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана, доктора наук, профессора Исфандияра Вагабзаде, отвечающего Жириновскому и все его «вонючей нации»: «…Володь, слушай, жирная свинья, старый осел… …Ты воняешь, как свинья.