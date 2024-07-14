Сотрудники OpenAI обвинили компанию в препятствовании огласке о рисках ИИ Груп...

Сотрудники OpenAI обвинили компанию в препятствовании огласке о рисках ИИГруппа информаторов из компании OpenAI подала жалобу в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), обвинив организацию в незаконном запрете сотрудникам предупреждать регуляторов о серьёзных рисках, которые может нести искусственный интеллект человечеству.