Сотрудники OpenAI обвинили компанию в препятствовании огласке о рисках ИИ Груп...

Сотрудники OpenAI обвинили компанию в препятствовании огласке о рисках ИИГруппа информаторов из компании OpenAI подала жалобу в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), обвинив организацию в незаконном запрете сотрудникам предупреждать регуляторов о серьёзных рисках, которые может нести искусственный интеллект человечеству.
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