Шорт-трекист Ажгалиев: «Я просто хотел озвучить основные проблемы в нашем спорте, чтобы они решились»

Шорт-трекист Абзал Ажгалиев в интервью ютуб-каналу «My Court | Моя Площадка» рассказал о реакции на его публикацию о проблемах в казахстанском спорте.

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