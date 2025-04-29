В Перми из-за аномально мощного снегопада закрыли международный аэропорт

Аномальный снегопад в Перми признан метеорологами самым сильным за последние 15 лет. По данным Центра геоинформационных систем Пермского государственного национального исследовательского университета (ГИС-центр ПГНИУ), в городе выпало 22 мм осадков.
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