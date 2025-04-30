Масштабный ремонт: в Москве обновят 39 домов с фиброцементными панелями

В Москве планируется ремонт 39 жилых зданий с использованием отечественных фиброцементных панелей. Работы начнутся в 2025 году и охватят дома в Солдатском переулке, на Волоколамском шоссе и улице Вучетича, повышая энергоэффективность и обновляя фасады.
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