Масштабный ремонт: в Москве обновят 39 домов с фиброцементными панелями

В Москве планируется ремонт 39 жилых зданий с использованием отечественных фиброцементных панелей. Работы начнутся в 2025 году и охватят дома в Солдатском переулке, на Волоколамском шоссе и улице Вучетича, повышая энергоэффективность и обновляя фасады.