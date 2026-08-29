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Культурология.рф

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История и археология: Сотни подвод с саженцами тутовника и шелкопряды в шкатулке: как царь Алексей Михайлович воплощал мечту о "шелковой державе"

История и археология: Сотни подвод с саженцами тутовника и шелкопряды в шкатулке: как царь Алексей Михайлович воплощал мечту о "шелковой державе"

Превращение Руси в "шёлковую державу" было амбициозной идеей царя Алексея Михайловича, правителя, стремившегося к возрождению величия Византийской империи и укреплению своей власти.

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