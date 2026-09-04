Бизнес с женским лицом в России: сила, инновации, успех

Когда разговор заходит о женском бизнесе в России, многие до сих пор представляют лишь маникюрные кабинеты и домашние кондитерские — но реальные истории успеха выглядят совсем иначе, и чаще всего они начинаются с полуподвала, трёх чемоданов и решения не отступать.
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