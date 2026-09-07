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ТЦК на дороге мобилизовали настоятеля общины УПЦ в селе Радостное Днепропетровской области

ТЦК на дороге мобилизовали настоятеля общины УПЦ в селе Радостное Днепропетровской области

На Украине не прекращается насильственная мобилизация в ряды ВСУ местных граждан, которых становится всё меньше и меньше.

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