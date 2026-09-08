Как в СССР запрещали карате и почему снова разрешили?

В конце 1970-х годов Советский Союз накрыла настоящая лихорадка восточных единоборств. На секции каратэ записывались сотни тысяч человек, в кинотеатрах с аншлагом шел фильм «Пираты XX века», в 1978 году была официально создана Федерация каратэ СССР.
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