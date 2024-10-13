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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Директор Московского марафона о расширении Лиги марафонов БРИКС: «Процесс нелегкий, пытаемся договариваться. Есть влияние МОК и World Athletics»

Директор Московского марафона заявил, что МОК и World Athletics негативно влияют на расширение Лиги марафонов БРИКС.

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